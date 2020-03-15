2020/03/15 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفر استفتاء ضخم لاختيار أفضل لاعبي كرة قدم في كل العصور عن مفاجأة، حيث تصدر النجم الإيطالي السابق أندريا بيرلو الاستفتاء متفوقا على أساطير الكرة العالمية السابقين والحاليين.

وأطلق الاستفتاء موقع “رانكر” الأميركي المتخصص في استطلاعات الرأي، يوم 24 من الشهر الماضي وشارك فيه حتى الآن أكثر من 3.7 ملايين شخص حول العالم.

ومثل تصدر بيرلو، نجم ميلان ويوفنتوس والمنتخب الإيطالي السابق، الاستفتاء صدمة لمن يعتبرون الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا ونظيره البرازيلي بيليه أفضل اللاعبين على مر العصور، وكذلك لمحبي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيضا.

ورغم أن النجم الإيطالي الفائز بكأس العالم عام 2006 حصل على نحو 30 ألف صوت إيجابي ونحو 18 ألف صوت سلبي حتى وقت نشر هذا التقرير، وهو أقل بكثير عن باقي الأساطير السابق ذكرهم، فإنه تمكن من تصدر الاستفتاء حتى الآن من خلال نظام إعادة التصنيف الذي يتبعه الموقع وفقا لمعايير عدة متبعة لديه في كل الاستفتاءات.

وحل مارادونا في المركز الثاني في الاستفتاء، يليه الظاهرة البرازيلي رونالدو، ثم مواطنه رونالدينيو، في حين احتل ميسي ورونالدو المركزين الخامس والسادس على التوالي، يليهما بيليه.

وحل النجم الفرنسي السابق ومدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بالمركز الثامن، يليه الأسطورة الهولندي كرويف ثم أندرياس إنييستا عاشرا.

ولم يشتمل الاستفتاء في أول 200 لاعب على أي لاعب عربي باستثناء النجم المصري المحترف في ليفربول محمد صلاح الذي احتل المركز 142 ببضع مئات فقط نظرا لأن التصويت طرح باللغة الإنجليزية فقط ولم تشارك فيه الجماهير العربية بكثافة، في حين كان النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو أول الأفارقة في التصويت واحتل المركز 33.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استفتاء عالمي لاختيار أفضل لاعب كرة قدم بكل العصور) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استفتاء عالمي لاختيار أفضل لاعب كرة قدم بكل العصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).