المالية البرلمانية تطالب بمنحة طوارئ شهرية لمواجهة كورونا

2020/03/15 | 13:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت اللجنة المالية البرلمانية، وزارة المالية بمنحة طوارئ شهرية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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