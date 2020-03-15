قيادي بدولة القانون يكشف نتائج اجتماعات اللجنة السباعية ويؤكد: اسمان رفعا لقادة الكتل السبع

2020/03/15 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، الأحد (15 آذار، 2020) عن تفاصيل ما اتفقت عليه اللج...





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