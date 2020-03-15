بالصور.. التحالف الدولي يكشف طبيعة ’’الإمدادات’’ الواصلة إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار

2020/03/15 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق، الأحد (...





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