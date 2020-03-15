2020/03/15 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الاحد (15 آذار 2020)، أن السلطات المحلية في السليمانية أغلقت طريقها البري مع المحافظة كإجراء للوقاية من فايروس كورونا.

وقال قائممقام قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) دلير حسن، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "السلطات الامنية في محافظة السليمانية قطعت الطريق الرئيس البري بينها وبين ديالى المار بقضاء خانقين، لدواعي السلامة وتطبيقا لتعليمات الوقاية من فايروس كورونا".

واضاف حسن، أن "ادارة خانقين أصدرت قراراً مؤقتاً وفورياً لإغلاق كل المتنزهات والاماكن السياحية، إضافة الى المطاعم والكوفيات وفق تعليمات خلية الازمة، ودعم اجراءات التعفير والتطهير للدوائر والاسواق من اجل تفادي اي اصابات بالفايروس، مع إطلاق سلسلة تعليمات وارشادات وقائية شاملة".

ويعد طريق السليمانية- ديالى المار بخانقين هو بوابة المحافظة نحو اقليم كردستان، ويشهد زخماً عالياً على مدار السنة، باعتباره ممر لسفر المدنيين وانتقال القوافل التجارية.

وكانت محافظة ديالى، قد سجلت، ثلاث حالات اصابة مؤكدة بفايروس كورونا خلال الاسبوعين الماضيين، وتماثلوا فيما بعد للشفاء وتم اخراجهم من الحجر الصحي بعد سلامة موقفهم الصحي.

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، في محافظة المثنى، الأحد (15 آذار، 2020) بان قرار إغلاق مداخل المحافظة دخل حيز التنفيذ.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار اغلاق مداخل محافظة المثنى، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 12 ظهرا".

و

بغداد اليوم-ميسان

أعلن دائرة صحة محافظة ميسان، الاحد (15 آذار 2020)، مغادرة الحالة الأولى المصابة بفايروس كورونا المستشفى بعد اكتسابها الشفاء التام.





وقال مدير عام صحة ميسان، علي محمود العلاق، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "وسط فرحة ال

بغداد اليوم-بغداد

طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، بتخصيص منحة شهرية لوزارة الصحة لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

وجاء في كتاب صادر عن رئيس اللجنة، هيثم الجبوري، أنه "نظرا للظروف المتمثلة بخطر انتشار فيروس كورونا، ولتمكن وزارة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قطع الطريق الرابط بين ديالى وكردستان وإغلاق المطاعم والأماكن الترفيهية في خانقين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قطع الطريق الرابط بين ديالى وكردستان وإغلاق المطاعم والأماكن الترفيهية في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).