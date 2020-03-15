شاهد.. من هو المقصر في إخراج القوات الأمريكية من العراق؟

2020/03/15 | 13:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكاتب السياسي العراقي عادل الموسوي بأن القوى العظمى تريد إنقسام العراق مشيراً بأن يجب الاعتناء برأي الشعب العراقي الذي خرج في مسيرات مليونية ال...

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