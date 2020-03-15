وزير فرنسي: إياكم تناول هذا الدواء مع كورونا

2020/03/15 | 13:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وجه وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، نصيحة إلى مواطنيه، بعدم تناول "مضادات الالتهابات" في حال الإصابة بفيروس كورونا، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي وباء.وحذر الوزير الفرنسي عبر تغريدة على حسابه على تويتر ، من أن تناول مثل تلك المضادات قد يفاقم حالة المصاب بكوفيد 19.إلى ذلك، نصح في حال المعاناة من ارتفاع في الحرارة، تناول مخفضات الحرارة من عائلة "الباراسيتامول".

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