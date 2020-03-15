قطع طريق السليمانية- ديالى بسبب “كورونا”

2020/03/15 | 13:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء خانقين في محافظة ديالى دلير حسن تايه، اليوم الاحد، عن قطع طريق السليمانية- ديالى بسبب اجراءات الوقاية من فايروس كورونا.وقال تايه،ان” الاجهزة المختصة في السليمانية قطعت الطريق مع ديالى والذي يمر بقضاء خانقين امام حركات المركبات كاجراء وقائي مؤقت في مواجهة فايروس كورونا”.واضاف تايه، ان “السليمانية قطعت حتى الطرق البرية […]

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