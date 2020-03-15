2020/03/15 | 13:14 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ١٠ أخطاء شائعة حول كورونا.. خطير وقاتل لكل من يصاب به هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 13:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (١٠ أخطاء شائعة حول كورونا.. خطير وقاتل لكل من يصاب به) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (١٠ أخطاء شائعة حول كورونا.. خطير وقاتل لكل من يصاب به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).