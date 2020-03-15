مختصون يقترحون خطة طوارئ لمواجهة الأزمة الماليَّة في العراق

2020/03/15 | 13:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل انهيار أسعار النفط نتيجة تفشي فيروس كورونا في دول عدة من العالم والتي قد تتسبب بأزمة ماليَّة خانقة في البلاد، اقترح مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي خطة طوارئ يمكن اعتمادها لمواجهة الأزمة الماليَّة المتوقع حدوثها في البلد بسبب … Readmore

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