المصرف العراقي للتجارة يتبرع بمبلغ ٥ ملايين دولار لوزارة الصحة لمكافحة كورونا

2020/03/15 | 13:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الاحد، التبرع بمبلغ ٥ ملايين دولار لوزارة الصحة لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.





وقال المصرف العراقي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، "انطلاقا من شعوره بالمسؤولية المجتعية، قرر المصرف العراقي للتجارة التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا المستجد".

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