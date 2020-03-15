طبيب ترمب الخاص يعلن نتائج فحص الرئيس ويؤكد سلامته من كورونا

2020/03/15 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد “شون كونلي” طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عدم إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد كونلي خلال إظهاره صورة من نتائج فحص الفيروس الذي اجري للرئيس ترمب، بأنه تلقى تأكيدا بأن نتائج الاختبار كانت سلبية، وهو ما يعني عدم اصابته بالفيروس، لينهي حالة من الجدل شهدتها الأيام الماضية حول صحة الرئيس، اعقبت الإعلان عن مقابلته وفدا برازيليا تبين فيما بعد إصابة أحد أعضائه بالفيروس، إضافة الى تأكيد ترمب في وقت لاحق، بأنه أجرى الفحص الخاص بالكشف عن كورونا.

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