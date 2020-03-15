الصحة النيابية تطالب بإعلان حالة الطوارئ في العراق في ظل انتشار فيروس كورونا

2020/03/15 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

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طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية، بإعلان حالة الطوارئ في العراق منعا لتفشي فيروس كورونا.

ودعت اللجنة في بيان لإعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة وتعطيل مؤسسات البلد الحكومية والأهلية كي تتمكن الدولة من مواجهة هذا الخطر الداهم وفق الإمكانات المتاحة..



مؤكدة ان طلبها جاء من منطلق وقاية البلد مما يعصف بالمحيط الإقليمي والدولي من خطر انتشار فايروس كورونا الوبائي.

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