2020/03/15 | 13:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة،اليوم الأحد، أن إعلان حالة الطوارئ يتوقف على مستجدات كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: إعلان حالة الطوارئ يتوقف على مستجدات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: إعلان حالة الطوارئ يتوقف على مستجدات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).