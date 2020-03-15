رغم ارتفاع إصابات كورونا في العراق.. سبع رحلات جوية جديدة إلى إيران

2020/03/15 | 13:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر جدول الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، وجود سبع رحلات جوية بين العراق وإيران رغم تفشي فيروس كورونا في إيران وظهور إصابات عديدة في العراق.وحددت هيأة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الأربعاء (04 آذار، 2020) يوم 15 اذار والذي يصادف اليوم الأحد، موعداً نهائياً لعودة العراقيين من ايران.والغريب في الأمر، أن […]

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