وزارة الصحة: إعلان حالة الطوارئ يتوقف على مستجدات كورونا

2020/03/15 | 13:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة،اليوم الأحد، أن إعلان حالة الطوارئ يتوقف على مستجدات كورونا.وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف بدر لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ,إن”إعلان حالة الطوارئ يعتمد على المستجدات ،وتصعيد القرارات وحسب ما تقتضي المصلحة الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا،مبيناً أن”الإجراءات المتخذة من خلية الأزمة قادرة على مواجهة الموضوع ،ويبقى الأمر

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