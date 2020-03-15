محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس

2020/03/15 | 13:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن محافظ بغداد المهندس محمد جابرالعطا، اليوم الاحد، عن تعطيل الدوام في دوائر المحافظة بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس بأستثناء دوائر الصحة والأجهزة الأمنية والخدمية.وقال المحافظ في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع موسع لخلية الازمة ان “منح العطلة يأتي كإجراء وقائي لمواجهة فيروس (كورونا)، داعيا المواطنين الى البقاء في منازلهم وعدم الخروج او التنقل […]

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