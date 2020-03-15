الاسدي: خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن اسم المكلف برئاسة الحكومة

2020/03/15 | 13:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف رئيس كتلة السند الوطني النيابية، احمد الاسدي، اليوم الاحد، ان هذه الليلة سيتم الاعلان عن المكلف الجديد لتشكيل الحكومة المقبلة.

وغرد الاسدي على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" وتابعته "الغد برس" قائلا "خلال الساعات القادمة ستحسم اللجنة السباعية قرارها بخصوص اختيار الشخصية المناسبة لتشكيل الحكومة المؤقتة ويرفع للمصادقة عليه بشكل نهائي".

وأضاف ان "التحديات شاخصة امام الجميع وتضييع الوقت ليس في صالح احد، هذه الليلة سيعلن اسم المكلف، وسنقف معه جميعا من اجل النجاح".

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