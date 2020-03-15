2020/03/15 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرفا الرافدين والرشيد يتبرعان بـ 3 ملايين دولار لصالح وزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصرفا الرافدين والرشيد يتبرعان بـ 3 ملايين دولار لصالح وزارة الصحة
يتبع.
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.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرفا الرافدين والرشيد يتبرعان بـ 3 ملايين دولار لصالح وزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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