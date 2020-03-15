مصرفا الرافدين والرشيد يتبرعان بـ 3 ملايين دولار لصالح وزارة الصحة


مصرفا الرافدين والرشيد يتبرعان بـ 3 ملايين دولار لصالح وزارة الصحة
2020/03/15 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصرفا الرافدين والرشيد يتبرعان بـ 3 ملايين دولار لصالح وزارة الصحة

 

يتبع.

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