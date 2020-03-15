2020/03/15 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تبرع المصرف العراقي للتجارة، الاحد (15 آذار 2020)، لوزارة الصحة العراقية بمبلغ 5 ملايين دولار لدعمه...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرف عراقي يتبرع للصحة بـ 5 ملايين دولار لدعمها في مواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
تبرع المصرف العراقي للتجارة، الاحد (15 آذار 2020)، لوزارة الصحة العراقية بمبلغ 5 ملايين دولار لدعمه...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرف عراقي يتبرع للصحة بـ 5 ملايين دولار لدعمها في مواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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