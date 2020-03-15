مصرف عراقي يتبرع للصحة بـ 5 ملايين دولار لدعمها في مواجهة كورونا

2020/03/15 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

تبرع المصرف العراقي للتجارة، الاحد (15 آذار 2020)، لوزارة الصحة العراقية بمبلغ 5 ملايين دولار لدعمه...





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