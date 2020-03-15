بغداد تعطل الدوام من الثلاثاء الى الخميس المقبلين

2020/03/15 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاحد (15 آذار 2020)، تعطل الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الى يوم الخميس المقبلين.

وقال المحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "خلال اجتماع موسع لخلية الازمة وبحضور رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات طورهان المفتي والنائب طه الدفاعي ونائبي المحافظ الفني والإداري وكذلك مديري الصحة ومدراء التربية وقائد شرطة بغداد والدفاع المدني وغيرها من الاجهزة الامنية والخدمية".

وأضاف البيان أن " محافظ بغداد قرر، منح العطلة ويأتي كإجراء وقائي لمواجهة فيروس (كورونا)"، داعيا "المواطنين الكرام الى البقاء في منازلهم وعدم الخروج او التنقل الا في الضرورة القصوى"، مضيفا، "نطمأن ابناء محافظة بغداد ان دوائر المحافظة مستنفرة ووضعت على اهبة الاستعدادات لمواجهة فيروس (كورونا)".

وأشار العطا الى ان "العتبات المقدسة ستتخذ قرارات بهذا الشأن، كما دعا اصحاب المواكب الحسينية الى ممارسة دور توعوي بمخاطر الفايروس والوباء".

من جانبه، أكد مدير عام صحة بغداد الكرخ چاسب الحچامي، أن "التفاؤل ما زال قائما بكبح انتشار الفايروس، والايام القادمة ستجعل من الواضح السيطرة على انتشاره او خروج الأمر من ايدينا"، مضيفا، "في الكرخ لدينا 10 حالات مشخصة منهم 7 تماثلوا للشفاء ومن تبقوا حالتهم جيدة، والخبر السار ان كل الحالات من الوافدين ولم ينتشر المرض حتى الآن بالعدوى داخليا".

إلى ذلك أوضح مدير صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، ان "في جانب الرصافة هناك 16 اصابة 8 منها تماثلت للشفاء، وما زال المرض غير متوطن"، مضيفا، "العطلة التي تم منحها لغرض البقاء في البيت وادعو المواطنين الى عدم الخروج الا للضرورة القصوى"، بينا أن " مقررات الاجتماع رفعت مقترح عطلة الى رئاسة الوزراء لغرض شمول كل الدوائر في العاصمة".

يذكر ان "الدوائر المشمولة هي ديوان محافظة بغداد ووحداتها الادارية ومديريات التربية الست (الكرخ الاولى والثانية والثالثة، والرصافة الاولى والثانية والثالثة) ومديريات الشباب والرياضة (الكرخ والرصافة ومدينة الصدر) بالإضافة الى مديرية زراعة بغداد ومديرية العمل والشؤون الاجتماعية".

مصرفا الرافدين والرشيد يتبرعان بـ 3 ملايين دولار لصالح وزارة الصحة

يتبع.



.



.

بغداد اليوم-بغداد

تبرع المصرف العراقي للتجارة، الاحد (15 آذار 2020)، لوزارة الصحة العراقية بمبلغ 5 ملايين دولار لدعمها في مواجهة فايروس كورونا.

وذكر المصرف في منشور عبر صفحته على الـ "فيس بوك": "انطلاقاً من شعوره بالمسؤولية المجت

بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الاحد (15 آذار 2020)، أن السلطات المحلية في السليمانية أغلقت طريقها البري مع المحافظة كإجراء للوقاية من فايروس كورونا.

وقال قائممقام قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) دلير حسن، في حديث لـ (ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بغداد تعطل الدوام من الثلاثاء الى الخميس المقبلين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بغداد تعطل الدوام من الثلاثاء الى الخميس المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).