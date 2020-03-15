رجلا دين سعودي وإيراني يتفقان: وباء كورونا اشارة على قرب يوم القيامة

2020/03/15 | 13:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اتفق رجلا دين بارزان في السعودية وإيران، على أن وباء كورونا المتفشي في العالم يمثل إشارة لقرب يوم القيامة.

واعتبر إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة بالسعودية، في مقابلة مع قناة "MBC" ان فيروس كورونا هذا "لا يقول أحد إنه مختص بعرق دون عرق ولم يقل أحد بملة دون ملة أو أرض دون أرض، وإنما ظهرت فيه قدرة الله الواحد القهار".

واضاف "ثمة أحاديث كنا نقرأها ونؤمن بها لكننا لا نعرف تأويلها، وفيروس كورونا قرّب كثيرا من المفاهيم، قد جاء في بعض الأحاديث أنه من أشراط الساعة أن ريحا باردة تخرج من اليمن وقبض المؤمنين، وكان الإنسان يقول كيف تقبض الريح أرواح المؤمنين؟".

وتابع قائلا: "الآن هذا الفيروس مضى في الأرض وانتشر من غير أن يستطيع أحد أن يمنعه، حتى يعلم الناس ضعفهم وعجزهم وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، هذا الفيروس تسبب بأمور عدة ويختلف إلى الآن في انتشاره من بلد إلى بلد فبعض الديار وبعض البلاد انتشر فيها انتشارا مخيفا مرعبا وبعض البلاد حفظها الله".

من جانبه، اعتقد رجل الدين الإيراني البارز، علي رضا بناهيان، الذي يعتبر مقربا من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن هناك صلات لانتشار هذا المرض في العالم مع قرب يوم القيامة وظهور الإمام المهدي المنتظر والذي يعتبره الشيعة آخر الزمان.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن بناهيان قوله: "وفق الروايات فإن انتشار الأمراض والموت والمشاكل الاقتصادية في العالم مقدمة لظهور الإمام المهدي الغائب".

وأضاف أنه "تكمن أهم فلسفات هذه الكوارث العامة في أن البشرية عليها أن تفهم أهمية الإدارة الإلهية، وعلى الناس الاستعداد لها والقبول بها".

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