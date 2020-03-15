2020/03/15 | 13:42 - المصدر: الغد برس

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تعطيل الدوام الرسمي في دوائر محافظة بغداد الثلاثاء المقبل وحتى نه

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تعطيل الدوام الرسمي في دوائر محافظة بغداد الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع

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