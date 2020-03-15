المصرف العراقي للتجارة يتبرع بخمسة ملايين دولار لدعم جهود وزارة الصحة

2020/03/15 | 13:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المصرف العراقي للتجارة، الاحد، عن تبرعه بخمسة ملايين دولار لدعم جهود وزارة الصحة.وقال المصرف في بيان له تلقت “العهد نيوز” نسخة منه انه “انطلاقاً من شعوره بالمسؤولية المجتمعية، قرر المصرف العراقي للتجارة التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار”.واضاف المصرف ان “ذلك ياتي لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا المستجد”.

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