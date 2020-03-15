غسان صابور - CORONAVIRS أو الحرب بين الطبيعة والإنسان...

2020/03/15 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور CORONAVIRUSأو الحرب بين الطبيعة والإنسان...كدت أكتب انتقام الطبيعة من الإنسان...ولكني بكلماتي هذه أرفض إعطاء الطبيعة صفة سلبية..مثل كلمة "إنــتــقــام"...والتي تبقى صفة ملتصقة بالإنسان والبشر عموما..بدءا من أجدادنا السعادين..حتى هذا اليوم..رغم أن بعضا نادرا من البشر..حاولوا إدخال مبدأ التسامح والسماح والمسامحة..بديانتهم التي بقيت قشورا سطحية..خلال فترات محدودة..عبر أشخاص محدو......

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