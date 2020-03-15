احمد جمعة - لص القمر سنمار الإخباري

2020/03/15 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_جمعة امن رواية " لص القمر سنمار الإخباري"السائحُ الأعورالإهداء إلى .."سنمار الإخباري" عطر روحٍ لم تَمْت رغم ارْتَحالِ الجسدعلى بعدٍ مُسْهبٍ من تلالٍ وجبال خاويةِ الرؤوس مع نهر صافٍ أبلج وسلسلة وديانٍ عميقة، يرتخي على أطرافها بساطٌ أخضر مع غاباتٍ من الأشجار تربض في أعلى قمتها الوارفة مدينة الحيرة الخورنقية عاصمة المملكة النعمانية بسدِّها العظيم من مخزون المياه العميقة والتي ......

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