فريد العليبي - حقائق الكورونا وأساطيرها.

2020/03/15 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريد_العليبي انتشر فيروس كورونا في بلدان كثيرة ،حتى أن منظمة الصحة العالمية أعلنته وباء كونيا ، ووًضعت مدن بأكملها تحت الحجر الصحي ، بل إن بلدا مثل إيطاليا أُعلن منطقة حمراء ، ولم يستثن الوافد الجديد على عالمنا من ضرباته المُوجعة والقاتلة أحيانا ، غنيا أو فقيرا ، امرأة أو رجلا ، كبيرا أو صغيرا.أصاب سفراء ووزراء وجنرالات وفي قائمة الانتظار ملوك ورؤساء ، مثلما أصاب عمالا وطلابا وجنودا وأطباء ، فهو فيروس عادل يص......

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