2020/03/15 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت معلومات إحصائية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على مستوى العالم تجاوز حتى اليوم الأحد 150 ألف شخص.وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، ومقرها في الولايات المتحدة، بلغ عدد المصابين بكورونا على مستوى العالم حتى الآن 156400 شخص على الأقل، مع تسجيل 5833 حالة وفاة بسبب الوباء الذي بدأ انتشاره أواخر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضحايا كورونا يتجاوزون الـ150 الف مصاب وقطر تتصدر العرب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضحايا كورونا يتجاوزون الـ150 الف مصاب وقطر تتصدر العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).