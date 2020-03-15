محافظ بغداد: العتبات المقدسة ستتخذ قرارات بخصوص الزيارة الرجبية

2020/03/15 | 13:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علن محافظ بغداد محمد جابرالعطا، الاحد، عن عطلة رسمية لدوائر المحافظة بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس ما عدا دوائر الصحة والأجهزة الأمنية والخدمية.وقال العطا في بيان تلقته وكالة صدى، إن “منح العطلة يأتي كإجراء وقائي لمواجهة فيروس (كورونا)، داعيا المواطنين الكرام الى البقاء في منازلهم وعدم الخروج او التنقل الا في الضرورة القصوى”، مضيفا،

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