احمد الاسدي : الليلة سيتم الاعلان عن اسم المكلف لرئاسة الوزراء

2020/03/15 | 13:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد رئيس كتلة السند النيابية، أحمد الاسدي ، أن الليلة سيتم الاعلان عن اسم المكلف لرئاسة الوزراء.وقال الاسدي في تغريدة على حسابه في تويتر تابعتها المستقلة اليوم الاحد : “خلال الساعات القادمة ستحسم اللجنة السباعية قراراها بخصوص اختيار الشخصية المناسبة لتشكيل الحكومة المؤقتة ويرفع للمصادقة عليه بشكل نهائي”.واضاف أن “التحديات شاخصة […]

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