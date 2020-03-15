شرطة واسط: غلق منفذ زرباطية الحدودي بالكامل امام الوافدين العراقيين والأجانب

2020/03/15 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة شرطة واسط تنفيذ غلق منفذ زرباطية الحدودي مع ايران بشكل كامل امام الوافدين العراقيين والأجانب.وقال مدير قسم الإعلام في قيادة شرطة واسط الرائد حسن السراي، في بيان مقتضب، إن تنفيذ الغلق جاء بناءً على تعليمات خلية الازمة المركزية والمحلية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى ان خروج الاجانب المتواجدين حاليا في العراق يؤمن […]

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