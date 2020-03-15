المرور العامة تنفي نقل مديرها اللواء زهير الخفاجي الى منصب اخر

2020/03/15 | 13:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية المرور العامة، الاحد، حقيقة نقل مديرها اللواء زهير الخفاجي الى منصب اخر.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى , ان “الانباء التي نشرت بمواقع التواصل الاجتماعي حول نقل مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي الى منصب اخر عارية عن الصحة”.واضافت ان “الخفاجي مازال يمارس عمله بمنصبه”.

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