تعفير مقر حشد الكرمة للوقاية من كورونا

2020/03/15 | 13:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة حشد الانبار في الحشد الشعبي، حملة تعفير وتطهير للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، انه ضمن حملة “وعي” لمواجهة فايروس كورونا نفذت طبابة حشد الانبار – فوج الكرمة عملية تعفير وتطهير لجميع اقسام الفوج للوقاية والحد من تفشي الفايروس ، لافتا ، الى ان هذه العملية جاءت

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