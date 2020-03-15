خلية الأزمة بميسان تكشف حقيقة وجود إصابة جديدة بكورونا في المحافظة

2020/03/15 | 13:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الأزمة في ميسان، الأحد، وجود إصابة جديدة في المحافظة.وذكرت الخلية في بيان، إن “الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام او التواصل الاجتماعي بوجود إصابة جديدة عارية عن […]

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