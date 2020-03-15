الكشف عن الاسم الأقرب لتشكيل الحكومة الانتقالية

2020/03/15 | 13:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةتوصّلت القوى السياسية إلى اتفاق على ترشيح القاضي عبد الحسين الدراجي لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد أن تم رفض الأسماء الأخرى من قبل الشارع، فضلاً عن عدم توافق الكتل السياسية عليها.وبدا الدراجي مرشّح ذهبي، إذ أنه يحظى بقبول واسع داخل الشارع العراقي، لا سيما وأنه لم يسبق له خوض غمار السياسة، وظلّ طوال العقد الماضي قاضياً معروفاً في نزاهته.وقد ولد الدراجي في محافظة ميسان، جنوب العراق، عام ١٩٧٢، وهو ما يجعله متوافقاً مع المواصفات التي وضعها المحتجون لأنه، أوّلاً، شاب من محافظات الجنوب، وثانياً لأنه لا يحمل أي جنسيّة أخرى غير الجنسية العراقيّة، ولم يسبق له العمل خارج البلاد.وتدرج الدراجي في السلك القضائي العراقي منذ عام 2004، وخدم في مناطق جغرافيّة عديدة.وبدا الدراجي عمله في محافظة ديالى، ذات التنوّع الإثني والطائفي.وبرغم صعوبة إرضاء السكّان في المحافظات المختلطة، إلا أن سمعة الدراجي كقاضٍ يحكم بالعدل ذاع صيتها بين سكّان ديالى.وسرعان ما شغل الدراجي قاضي محكمة تحقيق الرصافة، وهي المحكمة التي تكتظ بالقضايا وتشهد زحاماً كبيراً بالمراجعين، إلا أن المحكمة، في عهد الدراجي، شهدت تسريعاً كبيراً في إنجاز القضايا.ويُعد الدراجي أحد أهم القضاة الذين تولوا قضايا مكافحة الإرهاب الشائكة، وبناء عليه، كلّف الدراجي بمنصب قاضي جهاز مكافحة الإرهاب.والآن، يشغل الدراجي رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، وهو أحد أرفع المناصب القضائية في العراق، ولم تشهد الاستئناف في عهده أية شكاوى من قبل المواطنين أو من السلطات القضائية العليا.ويُعد الدراجي من المنتصرين لحقوق المرأة، إذ بدأ في عهده تنفيذ مادّة في القانون لمنح النفقة الزوجية بنحو مؤقت لحين انتهاء دعوى استحقاقها.ويُصنف العراق كإحدى الدولة المنفردة في منح النفقة الزوجية بنحو مؤقت لحين انتهاء دعوى استحقاقها، وجاء ذلك نتيجة لإصرار الدراجي على تنفيذ المادة القانونية بشكل قاطع.ويُعد الدراجي من المتعاطفين مع حركات الاحتجاج في العراق.وقد انتصر للمتظاهرين من خلال إدراج شهداء تظاهرات تشرين الأول على لائحة مؤسسة الشهداء وسهّل حصول عوائلهم على تعويضات مالية ومعنوية.سياسياً، تبدو حظوظ الدراجي الأعلى من بين المرشحين، فقد طرح اسم رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لمرات عدة، وحتى قبل تكليف محمد توفيق علاوي، بيد أنه لم يحظ بالمقبولية السياسية لتمريره، ما دعا رئيس الجمهورية الى إبعاد اسمه عن الترشيحات.وقد طرح علي الشكري بقوة، إلا أنه جوبه بالرفض من المتظاهرين وبعض الكتل السياسية، نظراً لارتباطاته الحزبية.بالمقابل، تمنح استقلالية الدراجي السياسية، وعمله المباشر في القضاء واطلاعه على القضايا الأساسية من خلال عمله اليومي في المحاكم السياسية، يمنحه كل هذا أفضلية في الشارع وداخل الكواليس السياسية.وقالت مصادر سياسية أن الدراجي يمثّل فرصة ذهبية الآن للخروج من المأزق السياسي الذي يعيشه العراق نظراً لاستقلالية قراره.ويرى مراقبون أن العراق بحاجة إلى رئيس وزراء بخبرة الدراجي في التعامل مع القضايا القانونية والسياسية، لافتين إلى أن الدراجي، نظراً لخبرته، بإمكانه تحقيق شروط المتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة، فضلاً عن إمكانيته بإمساك العصى من الوسط لإقناع الأحزاب السياسية بتشكيل حكومة مستقلة.تجعل الأسباب آنفة الذكر من الدراجي الشخصية الانسب لتولي ادارة البلد في المرحلة المقبلة، وفي حين أنه سيكون ملبياً لمطالب المتظاهرين، بشخصيته المستقلة والمهنية والكفوءة، فإنه سيكون موافقا عليه من الأحزاب السياسية لأنه مستقل عنها بقراره، ولا يميل إلى جهة سياسية أو حزبية.

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