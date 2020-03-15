بغداد تعطل الدوام الرسمي بدوائرها بدءا من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع

2020/03/15 | 13:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الأحد، عن عطلة رسمية لدوائر المحافظة بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس.وذكر بيان للمحافظة، إن "العطا قرر خلال اجتماع موسع لخلية الازمة بحضور رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات طورهان المفتي وعضو مجلس النواب طه الدفاعي ونائبي المحافظ الفني والإداري وكذلك مديري الصحة ومدراء التربية وقائد شرطة بغداد والدفاع المدني وغيرها من الاجهزة الامنية والخدمية، منح عطلة رسمية لدوائر المحافظة بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس ما عدا دوائر الصحة والأجهزة الأمنية والخدمية".وأشار المحافظ، في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، إلى أن "منح العطلة يأتي كإجراء وقائي لمواجهة فيروس (كورونا)، داعيا المواطنين الكرام الى البقاء في منازلهم وعدم الخروج او التنقل الا في الضرورة القصوى"، مضيفا، "نطمأن ابناء محافظة بغداد ان دوائر المحافظة مستنفرة ووضعت على اهبة الاستعدادات لمواجهة فيروس (كورونا)".وفيما يخص الزيارات الدينية في شهر رجب، أوضح العطا أن "العتبات المقدسة ستتخذ قرارات بهذا الشأن"، داعيا اصحاب المواكب الحسينية إلى "ممارسة دور توعوي بمخاطر الفيروس والوباء".من جانبه، أكد مدير عام صحة بغداد الكرخ چاسب الحچامي، ان "التفاؤل ما زال قائما بكبح انتشار الفيروس، والايام القادمة ستجعل من الواضح السيطرة على انتشاره او خروج الأمر من ايدينا"، مضيفا، "في الكرخ لدينا 10 حالات مشخصة منهم 7 تماثلوا للشفاء ومن تبقوا حالتهم جيدة، والخبر السار ان كل الحالات من الوافدين ولم ينتشر المرض حتى الآن بالعدوى داخليا".بدوره، أوضح مدير صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، أن "في جانب الرصافة هناك 16 اصابة 8 منها تماثلت للشفاء، وما زال المرض غير متوطن"، مضيفا، أن "العطلة التي تم منحها لغرض البقاء في البيت وادعو المواطنين الى عدم الخروج الا للضرورة القصوى".انتهى29/أ43هذا وقد تقرر في الاجتماع رفع مقترح عطلة الى رئاسة الوزراء لغرض شمول كل الدوائر في العاصمة.يشار الى ان "الدوائر المشمولة هي ديوان محافظة بغداد ووحداتها الادارية ومديريات التربية الست (الكرخ الاولى والثانية والثالثة، والرصافة الاولى والثانية والثالثة) ومديريات الشباب والرياضة (الكرخ والرصافة ومدينة الصدر) بالإضافة الى مديرية زراعة بغداد ومديرية العمل والشؤون الاجتماعية".

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