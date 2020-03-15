2020/03/15 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعلن فتح حساب مصرفي لجمع تبرعات لمكافحة كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن فتح حساب مصرفي لجمع تبرعات لمكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن فتح حساب مصرفي لجمع تبرعات لمكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).