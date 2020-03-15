الحرب السورية تدخل عامها العاشر.. وإيران الأكثر توسّعاً في البلاد

2020/03/15 | 14:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسع سنواتٍ مرت ولم تزل سوريا ترزح تحت نيران الحرب المستعرة بالبلاد، ودون أن يلوح أي أمل بحل سياسي يخلّص السوريين من ويلات الموت والنزوح واللجوء في دول الجوار ودول

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