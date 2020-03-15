خلية الأزمة ترفع مقترحاً لشمول جميع الدوائر في بغداد بالعطلة

2020/03/15 | 14:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد محمد جابرالعطا، اليوم الأحد،عطلة رسمية لدوائر المحافظة بدءاً من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس ،ما عدا دوائر الصحة والأجهزة الأمنية والخدمية.وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة صدى الاعلام، أن”المحافظ عقد اجتماعاً موسعاً مع خلية الأزمة بحضور رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات طورهان المفتي وعضو مجلس النواب طه الدفاعي ونائبي المحافظ الفني

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