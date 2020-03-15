جامعة إيرانية تقترب من انتاج العدة الطبية لتشخيص كورونا

2020/03/15 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو الهيئة العلمية في جامعة شيراز جنوب ايران محمد هادي اسكندري، اليوم الاحد، أن الجامعة تمضي الان المرحلة النهائية لانتاج العدة الطبية (kit) الخاصة بتشخيص فيروس كورونا.واشار اسكندري الى الحاجة لانتاج لقاح بدعم من مختلف التخصصات وقال، ان انتاج المنتوجات الحيوية مثل اللقاح بحاجة الى سلسلة من التخصصات.واضاف عضو الفريق التخصصي للقاحات […]

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