2020/03/15 | 14:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف دولة القانون: سنكون داعمين لنعيم السهيل في حال حصل على موفقة غالبية اللجنة السباعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 14:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف دولة القانون: سنكون داعمين لنعيم السهيل في حال حصل على موفقة غالبية اللجنة السباعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف دولة القانون: سنكون داعمين لنعيم السهيل في حال حصل على موفقة غالبية اللجنة السباعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).