2020/03/15 | 14:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسدي يكشف عن موعد الإعلان عن اسم المكلف بتشكيل الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 14:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي يكشف عن موعد الإعلان عن اسم المكلف بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي يكشف عن موعد الإعلان عن اسم المكلف بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).