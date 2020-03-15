مجلس القضاء يناقش الإجراءات الاستثنائية الواجب اتخاذها لتقليل مخاطر فيروس “كورونا”

2020/03/15 | 14:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته السابعة لعام 2020 حضوريا والكترونيا صباح اليوم الاحد الموافق 15/3/2020 برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي فائق زيدان ناقش فيه الاجراءات الاستثنائية الواجب اتخاذها لتقليل مخاطر فيروس كورونا.وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن ” الجلسة شهدت حضور كل من السادة نائب محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام […]

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