2020/03/15 | 14:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرتا اليوسفية واللج تمنعا الوافدين من الدخول لبغداد واستثناء هذه الفئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 14:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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