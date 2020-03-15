المصرف العراقي للتجارة يتبرع بمبلغ 5 ملايين لدعم جهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا

2020/03/15 | 14:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر المصرف العراقي للتجارة دعم جهود وزارة الصحة والبيئة لموجهة فيروس كورونا في العراق.وانطلاقاً من شعوره بالمسؤولية المجتمعية، أعلنت إدارة المصرف العراقي للتجارة التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا المستجد في عموم … Readmore

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