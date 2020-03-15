صحة الكرخ تعلن “خبراً ساراً” بشان كورونا

2020/03/15 | 14:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الأحد، أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في السيطرة على انتشار فايروس كورونا من عدمها، مشيراً إلى أن جميع المصابين بالفايروس في الكرخ وافدون وأن المرض لم ينتشر بالعدوى داخلياً حتى الآن.وقال الحجامي في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً لخلية الأزمة في بغداد، إن “التفاؤل ما زال قائماً بكبح انتشار […]

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