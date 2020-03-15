البنك المركزي العراقي يعلن تخصيص مبلغ 30 مليار دينار لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/15 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، تخصيص مبلغ 30 مليار دينار لمواجهة فيروس كورونا في العراق.





وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق في بيان صحفي، تلقته "الاقتصاد نيوز"، "دعم جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا بمبلغ 30 مليار دينار تودع في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض والذي اعلن عنه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية".





ودعا العلاق المصارف والقطاع الخاص للمساهمة في الحملة.





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