المصارف الحكومية الثلاثة الكبيرة تتبرع ب8 ملايين دولار لمكافحة كورونا بالعراق

2020/03/15 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير المالية فؤاد حسين، الأحد (15 آذار 2020)، تبرع مصرفي الرشيد والرافدين بمبلغ 3 ملايين دولار لصالح وزارة الصحة العراقية من أجل مساعدتها في مواجهة فايروس كورونا المستجد.

وقال حسين في تغريدة عبر منصة "تويتر"، إن "اجتماعاً ترأسته، وضم محافظ البنك المركزي، ومدراء مصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة، ورئيس هيئة التقاعد لغرض تأمين دعم مالي لجهود احتواء فايروس كورونا".

وتابع: "قررنا فتح حساب مصرفي خاص للتبرع، حيث ساهم TBI بـ 5 ملايين دولار، والرافدين والرشيد ٣ ملايين".

وفي وقت سابق من اليوم، تبرع المصرف العراقي للتجارة، لوزارة الصحة العراقية بمبلغ 5 ملايين دولار لدعمها في مواجهة فايروس كورونا.

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