إغلاق المواقع السياحية، تعليق الدراسة والرحلات الجوية.. الدول العربية في مواجهة فيروس كورونا

2020/03/15 | 14:25 - المصدر: فرانس 24

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إغلاق المواقع الثقافية والسياحية الكبرى، إلغاء كافة الرحلات الجوية، تعليق الدراسة في كل المؤسسات التعليمية، تجنب التجمعات العامة...



أمام تسارع انتشار فيروس كورونا ولأجل الحد من تفاقم الوضع والخروج من هذه الأزمة بأخف الأضرار، أعلنت الدول العربية قرارات جذرية وغير مسبوقة.

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