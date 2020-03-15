البنك المركزي يخصص 30 مليار دينار لمواجهة كورونا

2020/03/15 | 14:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي، الاحد، تخصيص 30 مليار دينار لمواجهة كورونا.وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل في بيان تلقته وكالة صدى، انه “لدعم جهود الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا تم تخصيص مبلغ ثلاثين مليار دينار عراقي تودع في الحساب المصرفي المخصص والذي أعلن عنه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية / وزير المالية هذا اليوم

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